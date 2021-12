La preghiera potentissima a Dio Onnipotente per debellare il mondo dalle epidemie che lo affliggono

Una supplica da recitare contro la pandemia

L’orazione potentissima contro il Coronavirus…

Il testo:

Dio onnipotente ed eterno,

dal quale tutto l’ universo riceve l’ energia, l’ esistenza e la vita,

noi veniamo a te per invocare la tua misericordia,

poiché oggi sperimentiamo ancora la fragilità della condizione umana

nell’ esperienza di una nuova epidemia virale.

Noi crediamo che sei tu a guidare il corso della storia dell’ uomo

e che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro destino,

qualunque sia la nostra umana condizione.

Per questo, affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie:

per il mistero pasquale del tuo Figlio

dona salvezza e sollievo al loro corpo e al loro spirito.

Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito,

rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà.

Sostieni i medici e gli operatori sanitari,

gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del loro servizio.

Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza,

per l’ intercessione della beata Vergine Maria e di tutti i santi medici e guaritori,

allontana da noi ogni male.

Liberaci dall’ epidemia che ci sta colpendo

affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni

e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.

In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica,

per Cristo nostro Signore. Amen.

Monsignor Cesare Nosiglia

Coronavirus : le sante parole di una anziana suora. Un tempo si guardava al cielo….

