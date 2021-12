La preghiera di Padre Pio per invocare l’Angelo Custode: puoi recitarla anche tu oggi, 4 dicembre 2021

Padre Pio e la preghiera all’Angelo Custode

Recita la supplica di Padre Pio e scopri alcuni fatti incredibili…

L’orazione:

O Santo Angelo Custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo.

Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore

e lo ami con tutto il cuore.

Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni

ma vi ponga la più grande attenzione.

Aiutami con i tuoi consigli, perché veda il bene e lo compia con generosità.

Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni

perché riesca sempre vincitore.

Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore:

non cessare di attendere alla mia custodia

finché non mi abbia portato in Paradiso,

ove loderemo insieme il Buon Dio per tutta l’eternità.

Oppure recita:

Assisteteci, Angeli custodi, soccorso nel bisogno, conforto nella disperazione, luce nelle tenebre, protettori nei pericoli, ispiratori di buoni pensieri, intercessori presso Dio, scudi che respingono il nemico malvagio, compagni fedeli, amici verissimi, prudenti consiglieri, specchi d’umiltà e purezza.

Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Amen.

I più piccoli possono dire:

Angioletto Santo stammi vicino,

dammi la mano che sono piccino.

Se tu mi guidi col tuo sorriso,

andremo insieme in paradiso

Angioletto mio, mandato dal buon Gesù,

per tutta la notte vegliami tu.

Angioletto mio, mandato dal buon Gesù,

per tutto il giorno proteggimi tu.