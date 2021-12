La preghiera di Giovanni Paolo II all’Immacolata che ancora oggi ci commuove. Recitala oggi, 8 dicembre 2021!

La preghiera all’ Immacolata di Giovanni Paolo II

Una potente supplica di Giovanni Paolo II a Maria Santissima..

Il testo:

Regina della pace, prega per noi!

Nella festa della tua Immacolata Concezione

torno a venerarti, o Maria,

ai piedi di quest’effigie, che da Piazza di Spagna consente

al tuo sguardo materno di spaziare su questa antica,

e a me tanto cara, città di Roma.

Sono venuto qui, stasera, a renderti l’omaggio

della mia devozione sincera. E’ un gesto nel quale

si uniscono a me, in questa Piazza, innumerevoli romani,

il cui affetto mi ha sempre accompagnato

in tutti gli anni del mio servizio alla Sede di Pietro.

Sono qui con loro per iniziare il cammino

verso il cento cinquantesimo anniversario del dogma

che oggi celebriamo con gioia filiale.

Regina della pace, prega per noi!

A Te si volge il nostro sguardo con più forte trepidazione,

a Te ricorriamo con più insistente fiducia

in questi tempi segnati da non poche incertezze e timori

per le sorti presenti e future del nostro Pianeta.

A Te, primizia dell’umanità redenta da Cristo,

finalmente liberata dalla schiavitù del male e del peccato,

eleviamo insieme una supplica accorata e fidente:

Ascolta il grido di dolore delle vittime

delle guerre e di tante forme di violenza,

che insanguinano la Terra.

Dirada le tenebre della tristezza e della solitudine,

dell’odio e della vendetta.

Apri la mente e il cuore di tutti alla fiducia e al perdono!

Regina della pace, prega per noi!

Madre di misericordia e di speranza,

ottieni per gli uomini e le donne del terzo millennio

il dono prezioso della pace:

pace nei cuori e nelle famiglie, nelle comunità e fra i popoli;

pace soprattutto per quelle nazioni

dove si continua ogni giorno a combattere e a morire.

Fa’ che ogni essere umano, di tutte le razze e culture,

incontri ed accolga Gesù,

venuto sulla Terra nel mistero del Natale

per donarci la “sua” pace.

Maria, Regina della pace,

donaci Cristo, pace vera del mondo!

(Giovanni Paolo II, 8 Dicembre 2003)

