La potente supplica di consolazione alla Madonna. Ricevi la ‘sua’ carezza e il suoi aiuto ora!

Una bellissima supplica per avere il sostegno e aiuto della Madonna

O Vergine della Consolazione, oggi ti prego di fare una carezza rigenerante a tutte le persone che portano nel cuore il magone della tristezza e della solitudine e a tutte le persone che faticano a tenere, con sulle spalle la loro croce, il passo delle orme del tuo figlio Gesù.

Abbiamo urgente bisogno delle tue consolazioni,

o Mamma nostra Consolatrice:

quando siamo stanchi o ci sentiamo crollare,

consolaci con la forza rigenerante del tuo amore;

quando siamo fragili o afflitti,

consolaci con la gioia del tuo sorriso;

quando la tristezza o lo scoraggiamento

sembrano uccidere ogni speranza,

consolaci con la benedizione del bambino Gesù;

quando lacrime amare rigano il nostro volto

e un senso di smarrimento ci pervade,

consolaci con la tenerezza della tua affabilità;

quando ci sentiamo soli e incompresi,

consolaci con il calore della tua “presenza”;

quando voltiamo le spalle al tuo viso

e intraprendiamo strade sbagliate,

afferraci per mano e bacia il nostro cuore

riempiendolo di consolazione;

quando buttiamo dalle nostre spalle la croce,

che ci apre cieli nuovi e terra nuova,

facci capire che tu sei stata crocifissa

col tuo Figlio sul monte calvario,

perché l’alba della resurrezione

iniziasse ad inondare la nostra vita,

colmando i nostri passi di liberazione e di pace

e facendo risplendere nei nostri occhi il tuo infinito amore

osannante il Magnificat delle meraviglie divine

nello stupore del creato e dell’umanità;

quando siamo stanchi e oppressi,

O Madre della Consolazione, facci riposare

fra le tue braccia accanto al bambino Gesù

per sentire il suo “immenso Amore”, sorgente

e culmine di ogni consolazione.

Fra Giuseppe Sinopoli

