La potente preghiera da recitare questa notte al Sacro Cuore di Gesù. Ricevi protezione mentre dormi!

Preghiera della notte al Signore Gesù

Invoca l’aiuto e la protezione dal Cielo..

O cuore di Gesù, a te raccomando in questa notte

l’anima e il corpo, affinché dolcemente in te riposino.

E poiché durante il sonno non potrò lodare il mio Dio,

tu degnati di farlo per me, in modo che quanti saranno

i battiti del mio cuore in questa notte,

tante siano le lodi che tu darai alla Santissima Trinità. Amen.

Oppure recita:

Ti prego, Signore,

proteggimi in questa notte.

Tu sei per me il vero riposo:

concedimi di dormire in pace.

Veglia su di me,

allontana ogni minaccia

e guidami nelle tue vie.

Signore,

tu sei il mio custode,

resta con me, Signore. Amen.