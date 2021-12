La potente invocazione per attendere Gesù Bambino con Maria. Preghiera per la terza Domenica di Avvento, 12 dicembre 2021

Due bellissime e potenti orazioni da recitare oggi, 12 dicembre 2021

O amabile Bambino Gesù,

ancora una volta mi sopporterai.

Prego perchè io possa preparare nel mio cuore

una dimora degna di Te.

Gesù, onnipotente Salvatore, vieni in mio aiuto!

Carissimo Gesù,

lavami con le lacrime che scendono dal tuo viso

per i peccati da me commessi.

Beneditemi, mani del mio Salvatore!

Labbra del mio Gesù, apritevi per dirmi:

“Ti perdono dei tuoi peccati”.

Possa il Tuo Amore

restare nel mio cuore, buon Gesù! (…)

Rinasci in me.

Benedicimi e dammi un cuore semplice,

umile ed obbediente.

Maria, che dopo l’annuncio dell’Angelo

hai atteso il tuo Gesù nel silenzio e nella preghiera

insegnaci ad essere vigilanti per andare incontro a Cristo

con le nostre lampade accese.

Maria, che hai detto il tuo sì,

accettando di fare totalmente la volontà del Signore

aiutaci ad essere generosi ed obbedienti.

Maria, che hai vissuto nella povertà,

ma ricca della grazia di Dio

fa’ che sappiamo accogliere il tuo Figlio Gesù

come il dono più grande, il vero regalo di Natale.

