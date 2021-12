La ‘potente’ e poco conosciuta supplica che Mamma Natuzza recitava alla Madonna per le cause urgenti. Recitala anche tu!

La preghiera che recitava Mamma Natuzza

Un’orazione che puoi recitare per chiedere favori e grazie…

Il testo:

O Mamma del cielo, dispensatrice di grazie, sollievo

dei cuori afflitti, conforto degli abbandonati, speranza

di chi dispera, gettata nella più desolante angustia,

sono venuta a prostrami ai tuoi piedi per essere da te

consolata.

Mi respingerai forse? Ah! Non ci credo che hai il

coraggio di mandarmi indietro. Il tuo Cuore di Mamma

di misericordia spero che mi esaudirà! Povera me se

tu non ci mettessi la tua mano. Io sarei certamente

perduta!

Tanti e tanti vedendomi così afflitta mi hanno detto:

“Se vuoi la grazia in questa circostanza devi andare a

pregare la Madonna, alla quale chiunque la ricorre per

grazia indubbiamente ottiene”. Io ho pensato che la

Madonna delle Grazie fossi Tu, o Cuore Immacolato

di Maria Rifugio di tutte le Anime, al cui nome potente

si rallegrano i cieli e l’universo intero ti chiama e ti

invoca Mamma di ogni grazia. Da quando sono nata

io ho sentito sempre parlare che tu a tutto il mondo fai

grazie. E a me no? Io la grazia la voglio e la voglio a

forza.

E per questo io – nonostante fossi una povera ed

indegna peccatrice – nella tribolazione che mi

opprime ho avuto il pensiero di venire a piangere da

Te. E coi gemiti, coi sospiri e con le ardenti lacrime

che mi piovono dagli occhi, a Te grido, a Te alzo le

mani stringendo la tua corona, invocandoti, o gran

Regina, consolatrice delle anime, tesoriera e

dispensatrice di tutte le grazie, avvocata delle grazie

più ardue, difficili e disperate.

Io sono venuta sicura. Non mi cacciare, ascoltami.

Consolami e salvami, voglio da Te assolutamente la

sospirata grazia… (CHIEDERE)

La voglio.

Perdonami se approfitto della tua bontà.

Oh me, la povera afflitta! Se sola sola, ad

esempio, unica al mondo non riceverò la grazia

sospirata! O Madonna Santa, tutta piena di Grazie, io

ho tutta la speranza che Tu mi fai la grazia. Da Te

l’aspetto, che sei la Mamma di tutte le grazie. Sono

sicura che tu me la fai. E come farò se tu non me la

fai?

No! Non permettere che esca la voce che tu

abbandoni e non aiuti più i tuoi figli.

Pure io sono una figlia! Né che si dicace una indegna tua figlia, avendoti

pregato con lacrime ed afflizioni, dall’afflittissimo suo

cuore, non l’hai voluta mai sentire né liberare, mentre

tanti, senza numero, sono ricorsi e ricorrono ogni

giorno al tuo Cuore Immacolato e sperimentano la

potenza del tuo amore e senza ritardo ne ottengono le

sospirate grazie. Ed io sola devo piangere in questa

grande tribolazione?

Ah! No. Non te lo permetto! O mi neghi qui ai tuoi

piedi che sei la Mamma di misericordi e la

dispensatrice di tutte le grazie, o mi concedi senza

altro la sospirata grazia. E se Tu non mi ascolterai,

senti che farò, o mamma di grazie.

Inginocchiata dinanzi a Te, stringendo la tua Corona,

Ti strapperò il manto, Ti stringerò le mani, Ti bacerò i

piedi, Te li bagnerò di lacrime e tanto starò e tanto

piangerò gridando, fino a quando Tu intenerita e

commossa mi dirai: “Alzati, che la grazia, Gesù, te l’ha

fatta”. E me lo devi dire.

E ora che hai sentito quello che ti farò, che mi dici, o

Mamma mia, che mi rispondi?

Mi devi aiutare, me la devi fare questa grazia, pure

che sono peccatrice. Se non vuoi farmela, perché

peccatrice, dimmi almeno da chi devo andare per

essere consolata in questo mio grande dolore.

Se non fosti abbastanza potente mi rassegnerei

dicendo: “Tu sei la mamma mia, mi ami, ma non puoi

aiutarmi e salvarmi”.

Se non fosti la mamma mia, con ragione direi: “ Tu

non sei la mamma mia, non sono tua figlia, quindi non

hai il dovere di aiutarmi”.

Ma tu sei la Mamma mia e di tutto il mondo! Se vuoi

mi puoi aiutare. Me la devi fare questa grazia. Ma la

devi fare a forza.

Sono certa che me la farai, perché Tu sei buona e

non me la puoi negare.

L’aspetto questa grazia, l’attendo da quella tua bocca

che solamente si apre quando ha da pronuncia una

grazia.

La desidero da quella fronte, da quel seno, da quei

piedi, da quel tuo benedetto e materno Cuore, tutto

ripieno di grazie, rifugio di tutte le anime.

Grazia ti cerco, o Mamma mia. Fammi la grazia che ti

cerco. Te la chiedo con tutto il cuore, te la chiedo con

la voce di tutti i bambini del mondo che sono anime

innocenti, di tutti gli innamorati, di tutti i figli tuoi devoti.

Da Te dunque l’aspetto e Tu me l’hai da fare a forza.

E ti prometto, o Mamma dal Cuore tenerissimo, che

fino a quando la mia mente avrà pensieri, la mia

lingua mi accenta, il mio cuore mi palpita, sempre,

sempre griderò a Te, e nelle ore del giorno e in quelle

della notte ti sentirai chiamare piangendo : Mamma!

Quel grido, o Mamma, sarà il mio sospiro.

Restiamo così, o Mamma Santa?

Si, restiamo così! Affinché dopo tante lacrime e sospiri

versati ai tuoi piedi potrò venire a ringraziarti per la

grazia speciale da te fatta. Amen.

O Cuore Immacolato di Maria

Fa che mi cibi sempre

Del Corpo di Gesù Salvatore

Per la conversione

dei poveri peccatori.

Purifica, o Gesù i nostri cuori,

benedici e santifica

ogni nostra intenzione,

ridona alle anime nostre

il candore immacolato dei gigli.