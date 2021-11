La breve supplica alla Madonna per ‘liberare’ le anime del Purgatorio

Una preghiera alla Vergine per le anime del Purgatorio

Recita l’orazione per liberare il Purgatorio con l’intercessione di Maria…

Il testo:

O Vergine Immacolata,

tenera Madre nostra nelle prove della vita terrena,

rivolgi il tuo benevolo sguardo alle anime del Purgatorio,

che ti furono sempre devote,

e rivela ad esse i preziosi effetti

della tua materna bontà.

Ricordati, o Maria,

della fiducia che riposero in te

e del loro amore per te;

ricordati della tua promessa di soccorrere

in vita, in morte e nel Purgatorio i tuoi figli.

Intercedi, o Maria,

per i tuoi meriti e per i meriti di Gesù

affinché sia mitigato il loro patire.

Il Sangue preziosissimo di Gesù

purifichi le anime del Purgatorio

e le renda degne dell’eterno

abbraccio di Dio.

La mistica del Purgatorio…

Per iscriverti gratuitamente al canale YouTube della redazione: https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.

Non dimenticare di iscriverti al canale (è gratuito) ed attivare le notifiche