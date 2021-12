La breve e ‘potente’ preghiera al Gesù Bambino di Praga che andrebbe recitata ogni giorno!

La breve e ‘potente’ preghiera al Gesù Bambino di Praga

Una bellissima orazione al Gesù Bambino di Praga che puoi recitare ogni giorno…

Ecco il testo dell’orazione:

O Santo Bambino Gesù,

che diffondi le tue grazie su chi ti invoca,

volgi i tuoi occhi a noi,

prostrati innanzi alla tua santa immagine,

e ascolta la nostra preghiera.

Ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi

che confidano nel tuo divin Cuore.

Stendi su di essi la tua mano onnipotente,

e soccorri alle loro necessità.

Stendila sui bambini, per proteggerli;

sulle famiglie, per custodirne l’unità e l’amore;

sugli infermi, per guarirli e santificarne le pene;

sugli afflitti, per consolarli;

sui peccatori, per trarli alla luce della tua grazia;

su quanti, stretti dal dolore e dalla miseria,

invocano fiduciosi il tuo amoroso aiuto.

Stendila ancora su di noi, per benedirci.

Concedi, o piccolo Re,

i tesori della tua misericordia e della tua pace

al mondo intero,

e conservaci ora e sempre

nella grazia del tuo amore. Amen.