Karol Wojtyla, il mondo ti ha amato tanto: dal Cielo ora aiutaci Tu! Preghiera per ottenere grazie oggi, 29 novembre 2021

O Trinità Santa, ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa san Giovanni Paolo II e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza della Tua paternità, la gloria della Croce di Cristo e lo splendore dello Spirito d’amore.

Egli, confidando totalmente nella Tua infinita misericordia e nella materna intercessione di Maria, ci ha dato un’immagine viva di Gesù Buon Pastore e ci ha indicato la santità come misura alta della vita cristiana ordinaria quale strada per raggiungere la comunione eterna con Te.

Concedici, per sua intercessione, secondo la Tua volontà,

la grazia che imploriamo (CHIEDERE…). Amen.

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria

La sofferenza di Karol Wojtyla

Ti ringrazio, Dio Padre,

per il dono di Giovanni Paolo II.

Il suo “Non abbiate paura: spalancate le porte a Cristo”

ha aperto il cuore di tanti uomini e donne,

abbattendo il muro della superbia,

della stoltezza e della menzogna,

che imprigiona la dignità dell’uomo.

E, come un’aurora, il suo ministero ha fatto sorgere

sulle strade dell’umanità

il sole della Verità che rende liberi.

Ti ringrazio, o Maria,

per il tuo figlio Giovanni Paolo II.

La sua fortezza e il suo coraggio, traboccanti d’amore,

sono stati un’eco del tuo “eccomi”.

Egli, facendosi “tutto tuo”,

si è fatto tutto di Dio:

riflesso luminoso del volto misericordioso del Padre,

trasparenza viva dell’amicizia di Gesù.

Grazie, caro Santo Padre,

per la testimonianza d’innamorato di Dio che ci hai donato:

il tuo esempio ci strappa dalle strettoie delle cose umane

per elevarci alle vette della libertà di Dio.

Fr. Stefano Vita FFB