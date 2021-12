‘Io sono l’Immacolata Concezione’: preghiera della sera per avere una grazia dalla Madonna di Lourdes, 7 Dicembre 2021

Chiedi una grazia alla Vergine Maria Immacolata oggi

Una bellissima orazione per chiedere una grazia alla Vergine Immacolata

Per chiedere una grazia:

O bella Immacolata Concezione, io prostrato qui innanzi alla

benedetta vostra Immagine e riunito in spirito agli innumerevoli

pellegrini, che nella grotta e nel tempio di Lourdes sempre Vi

lodano e benedicono;

Vi prometto perpetua fedeltà, e Vi consacro i

sentimenti del mio cuore, i pensieri della mia mente, i sensi del mio

corpo, e tutta la mia volontà.

Deh! o Vergine Immacolata, procuratemi

innanzi tutto un posto nella Patria Celeste,

e concedetemi la grazia… (CHIEDERE LA GRAZIA)

e fate che venga presto il sospirato giorno, in qui arrivi a

contemplarvi gloriosa in Paradiso, dove potrò per sempre lodarvi e

ringraziarvi del tenero vostro patrocinio e benedire la Santissima Trinità

che vi fece cosi potente e misericordiosa. Amen.

Preghiera di Giovanni Paolo II alla Madonna di Lourdes

Madre della Chiesa, e Madre nostra Maria,

raccogliamo nelle nostre mani

quanto un popolo è capace di offrirti;

l’innocenza dei bambini,

la generosità e l’entusiasmo dei giovani,

la sofferenza dei malati,

gli affetti più veri coltivati nelle famiglie,

la fatica dei lavoratori,

le angustie dei disoccupati,

la solitudine degli anziani,

l’angoscia di chi ricerca il senso vero dell’esistenza,

il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato,

i propositi e le speranze, di chi scopre l’amore del Padre,

la fedeltà e la dedizione, di chi spende le proprie energie nell’apostolato

e nelle opere di misericordia.

E Tu, o Vergine Santa,

fa’ di noi altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo.

Vogliamo che la nostra carità si autentica,

così da ricondurre alla fede gli increduli,

conquistare i dubbiosi, raggiungere tutti.

Concedi, o Maria, alla comunità civile

di progredire nella solidarietà,

di operare con vivo senso della giustizia,

di crescere sempre nella fraternità.

Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza

fino alle realtà eterne del Cielo.

Vergine Santissima, noi ci affidiamo a Te

e Ti invochiamo, perché ottenga alla Chiesa

di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo,

per far risplendere davanti al mondo

il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. Amen.

Preghiera all’Immacolata di Padre Kolbe (dal canale YouTube)

Redazione Papaboys