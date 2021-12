Invoca la potenza dello Spirito Santo con questa antica preghiera: sana ciò che sanguina!

Preghiera antica e bellissima allo Spirito Santo

Un’orazione allo Spirito Santo che recitava anche San Giovanni Paolo II

Il testo:

Vieni, Santo Spirito,

manda a noi dal Cielo

un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,

vieni, datore dei doni,

vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,

ospite dolce dell’anima,

dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo,

nella calura, riparo,

nel pianto, conforto.

O luce beatissima,

invadi nell’intimo

il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,

nulla è nell’uomo,

nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,

bagna ciò che è arido,

sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,

scalda ciò che è gelido,

drizza ciò che è sviato.

Dona ai tuoi fedeli

che solo in te confidano

i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,

dona morte santa,

dona gioia eterna. Amen.

Conosci i 7 doni dello Spirito Santo?

