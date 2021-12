Invoca e chiedi una grazia a Santa Bernadette con questa supplica oggi, domenica 5 dicembre 2021

La supplica per chiedere una grazia a Santa Bernadette

Santa Bernadette, Santa di Lourdes, Ti imploriamo di ascoltare le nostre preghiere…

Chi era questa grande santa? Marie-Bernarde Soubirous, detta Bernadette, è stata una religiosa e mistica francese; è morta il 16 Aprile 1879 a Nevers ed è stata proclamata santa dal pontefice Pio XI nel 1933. È conosciuta per essere stata la veggente delle apparizioni mariane di Lourdes.

Ecco il testo della preghiera da recitare:

Cara Santa Bernadette, scelta da Dio Onnipotente come canale delle sue grazie e benedizioni, attraverso la tua umile obbedienza alle richieste della Nostra Madre Maria, hai guadagnato per noi le acque miracolose della guarigione spirituale e fisica.

Ti imploriamo di ascoltare le nostre preghiere supplichevoli affinché possiamo essere guariti dalle nostre imperfezioni spirituali e fisiche.

Metti le nostre suppliche nelle mani della nostra Santa Madre Maria, perché possa metterli ai piedi del suo Figlio diletto, nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, affinché Egli possa guardare a noi con misericordia e compassione:

(esporre la grazia che si chiede).

Prega per noi Santa Bernadette, affinché, come te, possiamo essere sempre obbedienti alla volontà del nostro Padre celeste. Amen.

Oppure recita questa breve preghiera:

O santa Bernadette, che semplice e pura bambina, hai per 18 volte contemplato, a Lourdes la bellezza dell’Immacolata e ne hai ricevuto le confidenze e che hai volto in seguito nasconderti nel convento di Nevers e lì ti sei consumata come un’ostia per i peccatori,

ottienici questo spirito di purezza, di semplicità e mortificazione che condurrà anche noi alla visione di Dio e di Maria in Cielo. Amen.

DOLCE PASTORELLA PREGA PER TUTTI NOI! AMEN.

