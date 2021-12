Invoca con potenza l’Immacolata Concezione contro il male del nostro tempo!

Preghiera per invocare l’Immacolata Concezione oggi

La supplica per contrastare il male da recitare nel giorno dell’Immacolata Concezione

Ecco il testo della supplica all’Immacolata Concezione:

Santissima Trinità, Amore infinito, Misericordia traboccante,

io confido in Te, che con un lampo della Tua Infinita Maestà

dai Luce all’oscurità del peccato più grande

e dissipi con un lampo le tenebre dell’Angelo ribelle,

che è ferito dalla tua Misericordia che respinse dall’eternità!

Maria, Tu Vergine Immacolata, sei il Dono della Misericordia

e riflesso eterno della Sua Luce.

Immagine della Chiesa pura e santa, ne sei Tu, o Immacolata,

la porta che s’apre alla Luce che la illumina.

Tu, Figlia del Dio Altissimo, madre del suo Figlio e Sposa dello Spirito,

Tempio sublime della Trinità,

schiacci e sconfiggi il Nemico che la insidia

e che, impotente, fa guerra ai fratelli di tuo Figlio.

Madre della Misericordia, Figlia della Misericordia,

Dono della Misericordia, Porta della Misericordia,

illumina le tenebre che si avanzano e che si vestono di Luce

che illumina l’abisso e sprofonda il cuore dei tuoi figli nell’Inferno!

Vergine Immacolata, Tu sei colei che ci fu data a consolatrice

e quale certezza del nostro destino.

Già dall’eternità redenta in Cristo, Immacolata per Lui,

aiutami nelle insidie del Nemico!

(Preghiera ispirata durante l’esperienza spirituale del Santuario diocesano Santissima Trinità Misericordia; con approvazione ecclesiastica del Vescovo di Como)

Oppure recita:

Beata Maria Vergine Immacolata, con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono beata. Celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità, afflitta dal male e ferita dal peccato, per guarirla e per salvarla.

Accogli con benevolenza di Madre l’atto di affidamento che oggi facciamo con fiducia: siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori.

Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso.

Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: benedici e rafforza ogni desiderio di bene; ravviva e alimenta la fede; sostieni e illumina la speranza; suscita e anima la carità; guida tutti noi nel cammino della santità.

Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri, per gli esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore: raduna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù. Amen.

(Preghiera scritta dalle Clarisse di Lucca)

VERGINE MARIA, IMMACOLATA CONCEZIONE, PREGA PER NOI!

A cura della Redazione Papaboys 3.0