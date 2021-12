Inizia oggi, 17 dicembre, la Novena potente a Santo Stefano: la preghiera da recitare per nove giorni. Chiedigli una grazia!

Novena a Santo Stefano: il primo martire

La seguente preghiera a Santo Stefano deve ripetersi per nove giorni

Il testo:

+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

O Dio, vieni a salvarmi. Signore vieni presto in mio aiuto.

Glorioso Santo Stefano, che appena convertito alla fede, foste riempito di tutti i doni dello Spirito Santo, e vi consacraste con tanto ardore alla diffusione del Vangelo da meritare d’essere scelto primo cooperatore degli Apostoli, e primo Diacono della Chiesa, ottenete a noi tutti la grazia di ricevere sempre con gran frutto i sacramenti a cui ci accostiamo, e di esternare la nostra riconoscenza con l’adoperarci nel miglior modo per la santificazione del nostro prossimo.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

Glorioso Santo Stefano, che, favorito da Dio d’una eloquenza a cui non poterono mai resistere i più accaniti nemici del Vangelo, lungi dall’intimorirvi per le loro minacce, seguitaste sempre con maggior zelo a predicare dappertutto la divinità del Nazareno, e la necessità indispensabile d’abbracciare la sua fede per arrivare a salute, ottenete a noi tutti la grazia d’essere sempre perseveranti nelle pratiche di pietà, e nell’adempimento dei nostri particolari doveri, malgrado tutti gli scandali e le persecuzioni del mondo.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

LEGGI ANCHE: Madonna della Salute, novena per chiedere protezione e guarigione in questi tempi di malattia

Glorioso Santo Stefano, che, oppresso da una grandine di sassi, fino a farvi tutto nuotare nel vostro sangue, aveste la consolazione tutta nuova di vedere il cielo aperto sul vostro capo e Gesù Cristo medesimo che dal trono della sua gloria vi incoraggiava a sostener per lui il martirio, e in tanto estremo dolore non faceste altro che domandare misericordia e perdono per i peccati dei vostri lapidatori, ottenete a noi tutti la grazia di sostenere sempre con perfetta rassegnazione tutte le traversie della terra, di amare sempre di cuore tutti coloro dai quali avessimo ricevuto qualche torto, e di essere sempre pronti a difendere anche con il sangue tutte le verità della fede, onde potere anche noi vedere aperto quel cielo a cui, nostra patria, sospiriamo continuamente.

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli.

I segni del Natale

Per iscriverti gratuitamente al canale You Tube della redazione: https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.

Preghiera per chiedere una grazia:

Glorioso Santo Stefano oggi ti eleggo

a mio speciale patrono:

sostieni in me la Speranza,

confermami nella Fede,

rendimi forte nella Virtù.

Aiutami nella lotta spirituale,

ottienimi da Dio tutte le Grazie

che mi sono più necessarie

ed i meriti per conseguire con te

la Gloria Eterna. Amen.