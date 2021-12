Il Santo di oggi, 20 Dicembre 2021. San Vincenzo Romano: miracoli e preghiera per avere una grazia

Raimondo Formisano, di Torre del Greco, a cinquantanove anni di età (nel 1989) scoprì di avere un carcinoma maligno all’addome, con la rilevazione di una massa tumorale di quattro chili e mezzo. Dopo alcuni brevi cicli di chemioterapia svoltisi presso una clinica privata, egli decise di rifiutare le cure. Col peggiorare della malattia, la sua numerosa famiglia si raccolse in una fervida e continua preghiera all’intercessione dell’allora Beato Vincenzo Romano affinché il sig. Raimondo potesse arrivare alla guarigione. In seguito ad una graduale ripresa, un esame agli inizi del 1990 rivelò che il tumore era completamente e misteriosamente sparito. Il sig. Formisano visse in perfetta salute per altri tredici anni, fino al 2003, quando morì di infarto, quindi per cause non collegate alla ormai passata malattia.