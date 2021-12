Il Santo di oggi, 19 Dicembre 2021: San Berardo, vescovo della carità. Vita e Miracoli

Un uomo, cieco da trent’anni […] cominciò a chiedere insistentemente di essere condotto alla tomba del Santo Berardo. Nessuno lo aiutava, ma egli con preghiere continue non smetteva di implorare aiuto. Per cui il Santo, una notte, gli apparve da vicino e depose nelle sue mani moltissime candele accese. Spinto dallo splendore di questa visione, quell’uomo scese rapidamente dal letto… e quelli che non l’avevano voluto prima accompagnare alla tomba del Santo facevano a gara perché si affidasse loro il compito di accompagnarlo. E mentre tutti, come il cieco, pregavano, improvvisamente il velo della cecità gli si dissolse ed egli poté vedere liberamente tutti.