Il Santo di oggi 16 Maggio 2020 Sant’Ubaldo, Vescovo

Oggi la Chiesa ricorda Sant’Ubaldo, Vescovo di Gubbio

Etimologia: Ubaldo = spirito ardito, dal tedesco

Emblema: Bastone pastorale

Ubaldo Baldassini è stato vescovo di Gubbio nel XII secolo ed è venerato come santo dalla Chiesa cattolica.

La vita

Ubaldo Baldassini nasce a Gubbio (Perugia) ma non è nota con esattezza la data di nascita, che si presume essere intorno al 1085, in quanto il suo biografo Teobaldo afferma che nel 1105 era adolescens, ossia di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Alla morte del padre Rovaldo il giovane Ubaldo fu affidato allo zio, anch’egli Ubaldo, che lo avviò alla vita religiosa.

A lui non piacciono i canonici della cattedrale di San Mariano di Gubbio: preghiera poca e penitenza meno ancora; lo ospitano mentre pensa al sacerdozio, ma lì tira un’aria che può guastargli la vocazione. Così Ubaldo ritorna alla collegiata di San Secondo, dov’è stato già da ragazzo per i primi studi. Qui scopre Giovanni da Lodi, già monaco per quarant’anni a Fonte Avellana (Marche), poi vescovo di Gubbio per un anno solo, l’ultimo della sua vita.

Prende Ubaldo come collaboratore e lo rimanda proprio a San Mariano, perché metta in riga quei canonici bontemponi, anche se non è ancora prete. E lui ci riesce, col tempo e per gradi. Quei canonici, li raddrizza con le sue doti di persuasore e con la forza dell’esempio, al punto che sono poi loro a rieleggerlo priore per un decennio (e intanto è stato ordinato sacerdote).

Intorno al 1125, però, un incendio distrugge molte case di Gubbio e la stessa cattedrale, sicché i canonici devono disperdersi presso altre chiese. Non c’è più comunità: scoraggiato, Ubaldo pensa di farsi eremita, ma poi torna in città, lavora a ricostruire. Un anno dopo gli arriva la sorpresa: a Perugia è morto il vescovo, e al suo posto i perugini vogliono mettere lui. Reagisce fuggendo, arriva a Roma e supplica papa Onorio II di lasciarlo semplice prete. Per quella volta il Pontefice lo accontenta.

Ma quando a Gubbio muore il vescovo, non sente più ragioni e nomina lui a succedergli.

Quando nelle liti cittadine si pone mano alle armi, è pronto a mettere in gioco persino la vita per fermarle.

Nel 1154 Gubbio è attaccata da una coalizione di città umbre capeggiate da Perugia, ne esce vittoriosa, e se ne dà merito alle preghiere del vescovo. Nel 1155 l’esercito di Federico Barbarossa dà fuoco a Spoleto e poi assedia Gubbio: Ubaldo corre dall’imperatore, si parlano, e l’assedio viene sciolto, la città è salva.

In tutte queste crisi, Ubaldo chiama i cittadini alla preghiera, li fa sentire una cosa sola, li rassicura, evita il panico. Una strategia della fiducia che fa di lui una sorta di baluardo per la città.

Morte e culto

Muore a Gubbio il 16 Maggio 1160; gli si attribuiscono profezie, miracoli, lo si proclama patrono. Già nel 1192 il papa Celestino III lo canonizza.

Il corpo, dapprima sepolto in cattedrale, nel 1194 viene trasferito in una chiesa sul monte Ingino (oggi Basilica di Sant’Ubaldo).

La Corsa dei Ceri

Ogni anno Gubbio festeggia Ubaldo con solenni riti religiosi e con una manifestazione all’aperto che unisce fede, gioia e fantasia. Da ricordare c’è la notissima “Corsa dei ceri”: tre “macchine” di legno con i loro portatori in costume che, dopo aver fatto dei giri circolari in Piazza Grande, sfilano per le vie cittadine a passo di corsa, salendo fino sul monte Ingino, luogo che custodisce i resti del patrono.

Quest’anno, causa Covid-19, la corsa non è stata svolta.

Fonte santiebeati.it – Autore: Domenico Agasso

