Il 9 Dicembre 1531 iniziavano le apparizioni della Madonna di Guadalupe: ecco la supplica per avere una grazia

Chiedi oggi una grazia alla Madonna di Guadalupe

Il 9 Dicembre 1531, l’indios Juan Diego, vide per la prima volta la Madonna di Gudaluoe sulla collina del Tepeyac vicino a Città del Messico.

La seguente supplica viene usata anche nella novena alla Vergine amata in Sud America:

Nostra Signore di Guadalupe, secondo il tuo messaggio in Messico, io ti venero come “ la Vergine Madre del vero Dio per quelli cui vivono, il Creatore di tutto il mondo, del cielo e della terra.” Nello spirito io mi inginocchio davanti alla tua santa immagine che tu miracolosamente hai impresso sopra il mantello di San Diego, e con fede innumerevole di pellegrini che visitano il tuo santuario io ti imploro questa grazia…

Ricordati, O immacolata vergine, le parole che hai detto al tuo devoto fedele, “Io sono per te Madre di misericordia e per tutta la gente che mi ama e che ha fiducia in me ed invoca il mio aiuto. Io ascolto i loro lamenti e, conforto tutti i loro dolori e le loro sofferenze”.

Io ti imploro di essere una madre misericordiosa per me, perché io ti amo sinceramente, ho fiducia in te ed invoco il tuo aiuto. Io ti supplico, Nostra Signora di Guadalupe, di accogliere la mia richiesta, se questa è conforme alla volontà del Signore, fa che possa essere testimone del tuo amore, della tua compassione, del tuo aiuto e della tua protezione. Non mi abbandonare nelle mie necessità.

Recitare l’Ave Maria (3 Volte)

Nostra Signora di Guadalupe prega per noi!