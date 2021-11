Il 26 Novembre 1871 nasceva don Luigi Sturzo (150 anni dalla nascita): ecco la preghiera per invocarlo oggi

In questo giorno nasceva il Servo di Dio don Luigi Sturzo

Luigi Sturzo è nato il 26 Novembre 1871 a Caltagirone ed era figlio di Felice e Caterina Boscarelli: il padre faceva parte della nobile famiglia dei Baroni d’Altobrando e la madre faceva parte di una famiglia borghese calatina.

Giuseppe Palladino, esecutore testamentario di don Sturzo:

Se dovessi dire ciò che più mi ha impressionato (e su cui tuttora continuo a meditare) dell’eccezionale personalità di don Luigi Sturzo, direi che il mio privilegio è stato quello di vedere vivere ed operare un uomo in totale e perfetta unione con Dio e quindi completamente distaccato da se stesso e da qualsiasi interesse mondano.

Questa totale e perfetta unione di don Sturzo con Dio lo aveva reso profeta, nel senso che negli ultimi anni della sua vita, il passato, il presente ed il futuro avevano assunto un’unica dimensione. In questa unica dimensione, al suo pensiero e alla sua immaginazione era purtroppo facile proiettare gli errori e i guasti presenti nel futuro…

Preghiera

O Dio, Padre delle misericordie, ti adoro, ti ringrazio e ti benedico per aver suscitato il tuo sacerdote don Luigi Sturzo a portare il tuo amore nella cosa pubblica, nella sua missione per il popolo, per il conseguimento della vera vita.

Ti prego umilmente di glorificare anche su questa terra il tuo servo fedele.

Fa che anch’io, sul suo esempio, sappia testimoniare il tuo nome tra gli uomini nella verità, nella giustizia, nella vera libertà e nell’amore ai fratelli, perchè tutti poi abbiamo ad essere partecipi del tuo regno e, se è nei tuoi disegni, fammi sperimentare la forza della sua intercessione, concedimi la grazia che tanto desidero. Amen.

Gloria al Padre.