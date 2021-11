Il 25 Novembre 1881 nasceva San Giovanni XXIII: ecco la supplica per chiedere una grazia al ‘Papa Buono’

Il 25 Novembre nasceva il “papa Buono”: Giovanni XXIII

In questo giorno speciale puoi recitare la preghiera per chiedergli una grazia

LEGGI ANCHE: Vita e miracoli di San Giovanni XXIII (Angelo Roncalli)

San Giovanni XXIII, al secolo Angelo Giuseppe Roncalli è nato a Sotto il Monte il 25 novembre 1881. È stato il 261º vescovo di Roma e papa italiano a partire dal 28 ottobre 1958 fino alla morte. Fu Terziario Francescano. È ricordato con l’affettuoso appellativo di “Papa buono”.

Testo dell’orazione:

O Gesù, Maestro buono, noi ti ringraziamo per il grande dono di Papa Giovanni XXIII, fatto alla Chiesa e a tutta l’umanità.

Fa’, o Signore, che seguendo l’esempio di questo Pontefice fatto secondo il tuo Cuore, ci abbandoniamo alla tua Volontà.

Per i meriti e l’esempio di Giovanni XXIII, che è nato povero, vissuto povero e morto poverissimo, donaci o Signore, l’amore alla povertà contenta e benedetta, alla vita umile e laboriosa, un grande desiderio dei beni celesti, una mente aperta e un animo sensibile a tutte le necessità della Chiesa, uno spirito semplice che vede il bene e dimentica il male.

Signore, Tu che hai detto: “Chi si umilia, sarà esaudito!”, degnati di glorificare anche su questa terra l’umile Papa Giovanni XXIII;

compi tutte le intenzioni che egli ebbe per la Chiesa, per l’umanità e concedi a noi, per la sua intercessione, la grazia che ti chiediamo (CHIEDERE LA GRAZIA). Amen.

(Card. Eugenio Tisserant – con approvazione ecclesiastica).

Oppure puoi recitare questa preghiera:

Dio onnipotente ed eterno, oggi ci doni come esempio da seguire il Beato Giovanni XXIII.

Tu che lo scegliesti per essere Tuo vicario in terra, servo umile e docile, che aspirò a grandi ideali, non per sé, ma per la chiesa a lui affidata, concedici di diffondere nel mondo quella fiamma di carità cristiana che lui per primo sperimentò!

Papa Giovanni, tu sei il segno tangibile della bontà di Dio verso gli uomini.

Aiuta i nostri sposi, fa che siano fedeli alle promesse matrimoniali e sostienili nel vivere a pieno quel grande dono che Dio stesso gli ha dato che è l’amore. Possano essere sprone alla condivisione e alla solidarietà per i loro figli, ricordando che c’è sempre qualcuno più bisognoso.

Aiuta i nostri giovani nel loro discernimento vocazionale. Insegna loro ad amare Dio e il prossimo come Gesù ci ha amati.

Infine proteggi tutti noi, che per tua intercessione chiediamo a Gesù di guidarci nel camminare sulla retta via per giungere un giorno alla Santità!

Redazione Papaboys