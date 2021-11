I miracoli e i prodigi della Madonna della Neve: salva le persone dai pericoli. Non ci credi? Leggi queste storie

Alcuni prodigi della Madonna della Neve

La Vergine Santa è molto venerata a Frosinone e dintorni…

Il giorno 8 novembre 1675, mentre si facevano gli scavi per gettare le fondamenta della chiesa, cadde un gran masso di terra sopra un povero lavoratore di Frosinone che, rimasto totalmente sepolto dalla frana, fu creduto morto.

Ma quando i compagni corsero per dissotterrarlo lo trovarono vivo e senza alcuna lesione, che lodava la Vergine da cui era stato salvato, avendola invocata nel momento del pericolo.

Il 13 marzo 1681, la signora Giacinta Magliocchi di Frosinone, abitante nei pressi del tempio era salita sopra un alto muro per stendere i panni. Mise un piede in fallo e cadde di sotto.

Nel precipitare invocò la Madonna della Neve e non solo non ebbe neppure un graffio ma cadde in piedi. Mentre, sia per la mole pesante della sua persona e sia per l’altezza avrebbe dovuto subire ben altre conseguenze.

Riconoscendo la protezione della Vergine corse subito ad onoraria nel suo Santuario.

(Fonte madonnadellaneve.frosinone.it)