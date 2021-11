I contagi superano gli 11mila in Italia. A MIlano e Roma le manifestazioni no-vax, ma non è la giusta strada

Nelle ultime 24 ore 11.555 persone sono risultate positive al Covid su un totale di 574.812 tamponi (il giorno prima erano 534.690), mentre si contano altri 49 morti, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è quindi al 2% , stabile rispetto a quello registrato venerdì. In terapia intensiva ci sono 512 pazienti, esattamente come il giorno prima, mentre negli altri reparti ci sono 105 ricoverati in più. I guariti sono 5.220.

Quarto giorno con oltre 10mila nuovi casi – Siamo al quarto giorno consecutivo in cui si registrano oltre 10mila nuovi positivi, mentre in tutta Italia si contano 143.401 casi attivi, cioè 6.271 in più. In Lombardia il numero maggiore di nuovi casi, 1.930 su 118.279 test, seguita dal Veneto con 1.928 (su 93.439 tamponi) e dal Lazio, con 1.079 positivi su 45.964 test.

I No vax scendono in piazza per il 18esimo sabato consecutivo a Milano. L’appuntamento è in piazza Fontana, nonostante gli appelli dei commercianti al ritorno alla normalità per non scoraggiare lo shopping del weekend. In questura non è arrivato alcun avviso di manifestazione e quindi non si potrebbe svolgere nessun corteo. A Roma in 3mila senza mascherine al Circo Massimo. Proteste anche in Olanda e Austria: a Rotterdam e Vienna diversi arresti.

Un gruppo di manifestanti verso il Duomo, sale la tensione