Due appuntamenti di Papa Francesco con la Chiesa italiana: assemblea Cei e festival Dottrina Sociale

Dal 22 al 25 novembre a Roma, si terrà la 75.ma Assemblea Generale Straordinaria della Conferenza episcopale italiana. Francesco aprirà l’assise incontrando in modo riservato i presuli

Papa Francesco – informa Vaticannews – aprirà, con un incontro riservato che avrà con i vescovi italiani, la 75.ma Assemblea Generale Straordinaria della CEI, in programma dal 22 al 25 novembre, a Roma. L’assise sarà dedicata al Cammino sinodale delle Chiese in Italia ma la riflessione verterà pure sulla Riforma del libro VI del Codice di Diritto Canonico e sull’adeguamento degli Orientamenti e norme per i seminari della Cei alla luce della “Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”, “Il dono della vocazione presbiteriale”.

Dopo l’incontro con il Papa, martedì 23 novembre alle ore 9, il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della CEI, indirizzerà la riflessione con la sua Introduzione. Sul cammino sinodale è prevista la relazione del cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, e poi a seguire il dibattito in aula. I lavori proseguiranno con i gruppi di studio che si confronteranno a partire dagli spunti offerti dall’intervento di monsignor Erio Castellucci, vicepresidente della CEI, su “Annunciare il Vangelo in un tempo di rigenerazione. Il Cammino sinodale in Italia”.

Francesco aprirà il Festival della Dottrina Sociale di Verona

Giovedì prossimo, 25 novembre, l’atteso video messaggio del Papa darà il via all’undicesima edizione dell’appuntamento che quest’anno s’intitola “Audaci nella speranza, creativi con coraggio”. In chiusura, il 28 novembre, la messa in Duomo celebrata dal cardinale Parolin