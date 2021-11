Don Tonino Bello verso la santità? Ora è venerabile. Da piccolo diceva: ‘Da grande voglio diventare santo’

Don Tonino Bello è venerabile: tanta la gioia!

Antonio Bello, meglio conosciuto come don Tonino, è stato un vescovo cattolico italiano. La Congregazione delle cause dei santi ne ha avviato il processo di beatificazione.

Don Tonino è “venerabile”, un primo passo per il riconoscimento della sua santità.

Il fratello, Trifone Bello, ha detto di lui: “Sai che quando andavamo a trovarlo non era molto contento? Ma non perché non volesse vedere me e le mie figlie. Assolutamente… È perché diceva che in quel modo sottraeva tempo a gente che aveva bisogno di lui. Tonino era così: prima faceva poi predicava, non predicava e poi si dimenticava di quello che diceva. Era un amante della gente e dei poveri.

Prosegue: “L’altro giorno sono riuscito a trovare una registrazione di Tonino che diceva: ‘tutti noi da giovani abbiamo un desiderio, io sognavo quando ero piccolo di fare una bella carriera, cioè di diventare santo'”.

