Don Davide Banzato: ‘Tutto ma mai prete! Invece mi sono fatto sacerdote per salvarmi’

La storia di Don Davide Banzato: ‘Tutto! Ma mai prete”

Riportiamo una parte della bellissima testimonianza di Don Davide Banzato a “Bel Tempo si Spera” di TV2000. Lo conosciamo un po’ tutti dato che è un volto noto della TV e della Comunità Nuovi Orizzonti.

TESTIMONIANZA DI DON DAVIDE BANZATO:

Diventare sacerdoti, padri o madri, è un dono, non un diritto; non si diventa sacerdote per una qualche qualità morale o perché sei migliore degli altri, è un dono gratuito, anzi io credo che mi sono fatto sacerdote per salvarmi, era l’unico modo con il quale potessi salvarmi, una grazia di misericordia.

Ho comunque vissuto una graduale scoperta di questa vocazione. È chiaro che Salvatore Boccaccio, il vescovo che mi ha ordinato, e Chiara Amirante, sono stati per me come il padre e la madre nella fede, coloro mi hanno generato; è grazie a loro se tutti noi di Nuovi Orizzonti abbiamo trovato un riferimento! È stato scoprire lentamente che Dio mi chiedeva di imparare a fidarmi. Questo atteggiamento di fiducia l’ho imparato con una preghiera che Chiara insegna a tutti noi: “In manus tuas, Domine”, la preghiera di Gesù sulla croce e anche quella nel Getsemani “Padre, a te affido la mia vita”.

Per me, riuscire a dire: “Signore mi fido di te! Se tu hai pensato per me questo, mi fido di te” è stato un passaggio che ho fatto anche grazie a Maria. Maria, in particolare, mi ha aiutato pian piano a passare dalla superbia del ‘so io cosa è bene per me’, al “mi fido di Te, Signore”.

E ho fatto bene a scegliere di fidarmi, perché la gioia che ho oggi, nonostante le fatiche che ci sono e gli alti e bassi delle vite di tutti, è immensa, unica, granitica, è uno dei frutti dello Spirito che resistono alle prove della vita. Magari non sempre è una gioia esuberante, è invece la pace di fondo che mi accompagna in qualsiasi momento.

PUOI VEDERE L’INTERVISTA COMPLETA QUI:

Redazione Papaboys