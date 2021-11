Don Bosco, aiutaci a riscoprire l’amicizia. Preghiera della sera, 30 novembre 2021

Chiedi l’aiuto potente di Don Giovanni Bosco: il sacerdote dei giovani

O San Giovanni Bosco, amico delle anime, a Voi raccomando la salvezza dell’anima mia.

Voi che aveste un palpito di carità per tutti gli umani bisogni, ottenetemi da Dio, ve ne prego, la grazia… (esporre…) che tanto mi sta a cuore.

A me e a tutti i miei cari impetrate la pace delle spirito, la conformità ai divini voleri e la perseveranza nel bene. Così sia.

(Pater, Ave, Gloria)

Padre e Maestro della gioventù,

San Giovanni Bosco,

docile ai doni dello Spirito

e aperto alle realtà del tuo tempo

sei stato per i giovani,

soprattutto per i piccoli e i poveri,

segno dell’amore e della predilezione di Dio.

Sii nostra guida nel cammino di amicizia

con il Signore Gesù,

in modo che scopriamo in Lui e nel suo Vangelo

il senso della nostra vita

e la fonte della vera felicità.

Aiutaci a rispondere con generosità

alla vocazione che abbiamo ricevuta da Dio,

per essere nella vita quotidiana

costruttori di comunione,

e collaborare con entusiasmo,

in comunione con tutta la Chiesa,

all’edificazione della civiltà dell’amore.

Ottienici la grazia della perseveranza

nel vivere una misura alta di vita cristiana,

secondo lo spirito delle beatitudini;

e fa’ che, guidati da Maria Ausiliatrice,

possiamo trovarci un giorno con te

nella grande famiglia del cielo. Amen.

