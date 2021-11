Devoti a Sant’Antonio: ecco la potente supplica per chiedergli una grazia proprio oggi, 25 novembre 2021

W Sant’Antonio di Padova: il frate che dei miracoli

Vivi il nuovo giorno in compagnia del “Santo” tanto amato

Recita:

Ricordati, o Sant’Antonio, che tu hai sempre aiutato e consolato chiunque è ricorso a te nelle sue necessità.

Animato da grande confidenza e animato dalla certezza di non pregare invano, anch’io ricorro a te, che sei così ricco di meriti davanti a Signore.

Non rifiutare la mia preghiera, ma fa che essa giunga, con la tua intercessione, davanti a Dio.

Vieni in mio soccorso nella presente angustia e difficoltà, e ottienimi la grazia che ardentemente imploro, se è per il bene dell’anima mia… (CHIEDERE LA GRAZIA).

Benedici il mio lavoro e la mia famiglia. Tieni lontano da essi le malattie e i pericoli dell’ anima e del corpo. Fa che nell’ora del dolore e della prova io possa rimanere forte nella fede e nell’amore di Dio. Amen.

Preghiera e storia del santo:

