Da Lunedì 6 dicembre sarà attivo il Super Green Pass, ecco cosa cambia: hotel, viaggi, impianti sciistici

Super Green Pass: mancano poche ore

Le maggiori novità a partire da lunedì 6 dicembre 2021

A partire da lunedì 6 dicembre 2021 il Green pass si sdoppierà: ci sarà quello rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, e quello base rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore).

Il Green pass base sarà necessario per andare a lavoro ed entrare su tutti i mezzi pubblici come metropolitana, e autobus ma anche per prendere treni regionali o aerei, navi, treni Intercity e Alta Velocità, impianti sciistici. Nelle zone arancioni o rosse però sarà necessario il super Green Pass.

Il Super green pass sarà indispensabile in zona bianca per sedersi nei bar o nei ristoranti al chiuso ma anche per accadere agli impianti sportivi o spettacoli.

Per quando riguarda gli hotel occorrerà il green pass base per l’accesso e la consumazione dei pasti in albergo. Federalberghi ricorda che chi soggiorna in un hotel può tranquillamente accedere alla sala ristorante, al bar, al centro benessere e alla piscina dell’hotel esibendo la certificazione verde semplice.

(Fonte www.adnkronos.com)