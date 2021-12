Corsa contro la nuova ondata in tutto il mondo. I nuovi dati di oggi, 6 dicembre, in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 9.503 nuovi casi di coronavirus . I tamponi effettuati sono stati 301.560, per un tasso di positività del 3,2% (in aumento dello 0,3% rispetto a domenica). I decessi sono stati 92 (contro i 43 di ieri). Salgono le terapie intensive (+7) e i ricoveri ordinari (+282). I guariti sono 5.567.

Sono 743 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 7 in più rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 45. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.879, ovvero 282 in più rispetto a ieri. Sono invece 235.835 gli attualmente positivi al Covid nel nostro Paese, 3.835 in più nelle ultime 24 ore.

Esplodono i casi del Regno Unito

Tornano oltre quota 50mila (51.459 contro i 43.000 circa di domenica) i contagi da Covid registrati nel Regno Unito. Tuttavia, stando ai dati ufficiali del governo, continuano a scendere sia il totale dei ricoverati negli ospedali (7.268, un centinaio meno di quelli censiti 24 ore prima), sia i morti, che passano da 54 a 41.