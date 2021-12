Coroncina alla Divina Misericordia, da recitare domenica 5 dicembre 2021. LIVE TV dalle 15.00

Ore 15.00 è l’ora della Misericordia: 7 Novembre 2021

Scopri le parole dal Diario di Santa Faustina e recita la Coroncina alla Misericordia…

LEGGI: Santa Faustina Kowalska: ‘Vidi una moltitudine di anime…’

Dal Diario di Santa Faustina:

“…In un momento mi trovai in un luogo nebbioso, invaso dal fuoco e, in esso, una folla enorme di anime sofferenti. Queste anime pregano con grande fervore, ma senza efficacia per se stesse; soltanto noi le possiamo aiutare. Il loro maggior tormento è l’ardente desiderio di Dio. Scorsi la Madonna che visitava le anime del purgatorio. Le anime chiamano Maria “Stella del Mare”. Ella reca loro refrigerio” (Diario, 20).

LEGGI ANCHE: Medjugorje. La Madonna: ‘Vi prego di stringere forte il Rosario’

RECITA LA CORONCINA

Qui alle ore 15.00 puoi seguire la Coroncina in diretta:

COME SI RECITA?

Si usi una normale corona del Rosario

Segno della Croce

Orazione nell’Ora della Misericordia (ore 15.00): Gesù, Tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O Sangue ed Acqua che scaturisci dal Cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in Te.

Padre Nostro Ave Maria Simbolo degli Apostoli (o Credo)

Su ogni grano maggiore del Rosario, in luogo del consueto Padre Nostro, si dica: Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l’anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.

Su ogni grano minore, in luogo dell’Ave Maria, si dica: Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Alla fine della corona si ripeta per tre volte: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

Redazione Papaboys