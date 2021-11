Consacrate la vostra casa al Cuore Immacolato di Maria. Un semplice gesto da fare, ecco la preghiera

OGNI CASA SIA CONSACRATA AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA!

Vi proponiamo di collocare una piccola statua della Madonna con un lumino acceso sui vostri balconi, davanzali e giardini recitando un Atto di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria perchè Nostra Signora protegga le case e le famiglie …. e Trionfi presto !!

Alcuni messaggeri hanno già iniziato !! CORAGGIO CARISSIMI INIZIATE ANCHE VOI !

ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

O Vergine Madre di Dio e Madre mia al Tuo Cuore Immacolato

interamente mi consacro con tutto quello che sono e possiedo.

Prendimi sotto la tua materna protezione , difendimi dai pericoli, aiutami a

vincere le tentazioni che mi sollecitano verso il male e a conservare la

purezza del mio corpo e della mia anima.

Sia il Tuo Cuore Immacolato il mio rifugio e il cammino che mi conduce a

Dio .



Concedimi la grazia di pregare e di sacrificarmi per amore di Gesù, per la

conversione dei peccatori e per riparare i peccati commessi contro il Tuo

Cuore Immacolato . Per mezzo di Te ed in unione al Cuore del Tuo Divin

Figlio voglio vivere per la gloria della SS. Trinita’, nella quale credo e

spero, la quale adoro e amo . AMEN .

SUOR LUCIA DI FATIMA