Pensieri e preghiera a Giovanni Paolo II da leggere oggi

La rubrica dedicata a San Giovanni Paolo II – 6 Dicembre 2021

LEGGI: Oggi la Chiesa ricorda San Nicola, ecco chi è Babbo Natale

La frase da leggere oggi di Giovanni Paolo II:

Il Vangelo della vita sta al cuore del messaggio di Gesù. Accolto dalla Chiesa ogni giorno con amore, esso va annunciato con coraggiosa fedeltà come buona novella agli uomini di ogni epoca e cultura. All’aurora della salvezza, è la nascita di un bambino che viene proclamata come lieta notizia: “Vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore”.

Nel Natale è svelato anche il senso pieno di ogni nascita umana, e la gioia messianica appare così fondamento e compimento della gioia per ogni bimbo che nasce…

LEGGI: Madre della Consolazione, un brano della cantautrice Tiziana Manenti per pregare insieme

Preghiera per chiedere una grazia a Giovanni Paolo II

O Trinità Santa, ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa san Giovanni Paolo II e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza della Tua paternità, la gloria della Croce di Cristo e lo splendore dello Spirito d’amore.

Egli, confidando totalmente nella Tua infinita misericordia e nella materna intercessione di Maria, ci ha dato un’immagine viva di Gesù Buon Pastore e ci ha indicato la santità come misura alta della vita cristiana ordinaria quale strada per raggiungere la comunione eterna con Te.

Concedici, per sua intercessione, secondo la Tua volontà,

la grazia che imploriamo (CHIEDERE…). Amen.

Recita il Padre Nostro – Ave Maria – Gloria

Preghiera potente da recitare al Sacro Cuore di Gesù

Signore Gesù Cristo, redentore degli esseri umani,

ci volgiamo al tuo Sacro Cuore con umiltà e onestà,

con venerazione e speranza,

con un profondo desiderio di darti gloria, onore e lode.

Signore Gesù Cristo, Salvatore del mondo,

ti ringraziamo per tutto ciò che tu sei e per tutto ciò che fai per il piccolo gregge.

Signore Gesù Cristo, figlio del Dio vivente,

ti lodiamo per l’amore che ci hai rivelato con il tuo Sacro Cuore,

trafitto per noi è diventato la fonte della nostra gioia,

la sorgente della nostra vita eterna.

Raccolti insieme nel Tuo Nome, che è più in alto di tutti gli altri nomi,

ci consacriamo al Tuo Sacro Cuore,

nel quale dimora la pienezza della verità e della carità.

Signore Gesù Cristo, Re dell’amore e principe della Pace,

regna nei nostri cuori e nelle nostre case.

Allontana tutti i poteri del male

e portaci a dividere la vittoria del Tuo Sacro Cuore.

Tutti noi diciamo e diamo gloria e lode a Te,

al Padre ed allo Spirito Santo,

unico Dio vivente che regnerà per sempre. Amen.

(di Giovanni Paolo II)

Redazione Papaboys