Carlo Acutis. Come andare in Paradiso ed ottenere grazie per intercessione del beato oggi, 29 novembre 2021

Carlo Acutis ci vuole tutti in Paradiso con Lui

Ecco i consigli del giovane Carlo Acutis per diventare santi…

9 modi per raggiungere la santità:

1) Bisogna volerlo (essere santi) con tutto il cuore e se non lo desideri ancora devi chiederlo con insistenza al Signore.

2) Cerca di andare tutti i giorni alla Santa Messa e di fare la Santa Comunione.

3) Ricordati di recitare ogni giorno il Santo Rosario.

4) Leggiti ogni giorno un brano della Sacra Scrittura.

5) Se riesci fai qualche momento di Adorazione Eucaristica davanti al Tabernacolo dove è presente realmente Gesù così vedrai come aumenterà prodigiosamente il tuo livello di santità.

7) Se riesci confessati tutte le settimane anche i peccati veniali.

8) Fai spesso propositi e fioretti al Signore e alla Madonna per aiutare gli altri.

9) Chiedi continuamente aiuto al tuo Angelo Custode che deve diventare il tuo migliore amico.

Il documentario sul giovane beato

Il testo:

O Dio, nostro Padre,

grazie per averci dato Carlo,

modello di vita per i giovani,

e messaggio di amore per tutti.

Tu lo hai fatto innamorare

del tuo figlio Gesù,

facendo dell’Eucaristia

la sua “autostrada per il cielo”.

Tu gli hai dato Maria,

come madre amatissima,

e ne hai fatto col Rosario

un cantore della sua tenerezza.

Accogli la sua preghiera per noi.

Guarda soprattutto ai poveri,

che egli ha amato e soccorso.

Anche a me concedi,

per sua intercessione,

la grazia di cui ho bisogno… (CHIEDERLA)

E rendi piena la nostra gioia,

ponendo Carlo tra i santi

della tua Santa Chiesa,

perché il suo sorriso

risplenda ancora per noi

a gloria del tuo nome. Amen.

Padre Nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in Cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. come era nel principio, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Imprimatur + Domenico Sorrentino

Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino