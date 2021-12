Benedici la tua giornata con questa potente preghiera del mattino: Gesù, non abbandonarci! 21 dicembre 2021

Cari fratelli e sorelle, santa giornata! Recitiamo insieme la preghiera del mattino per proteggere la nostra giornata e viverla insieme al Signore!

Signore, nel silenzio di questo giorno nascente io vengo a domandarti la pace, la saggezza, la forza.

Voglio guardare oggi il mondo con occhi pieni di amore, essere paziente, comprensivo, mite, giudizioso.

Vedere al di là delle apparenze i tuoi figli come li vedi tu stesso e così vedere in ciascuno solo ciò che è bene.

Chiudi le mie orecchie ad ogni calunnia, custodisci la mia lingua da qualsiasi malevolenza.

Fa’ che soltanto pensieri benedicenti abitino nel mio spirito. Che io sia benevolo e lieto così che tutti quelli che mi accostano percepiscano la tua presenza.

Rivestimi della tua bellezza, Signore, e fa’ che nel corso di questo giorno io ti riveli agli altri.

Amen

Ti invoco mio unico Re! Gesù, non abbandonarci!

