Beata Vergine Maria di Guadalupe. Storia e Preghiera. Il Santo di oggi, 12 Dicembre 2021

Oggi la Chiesa ricorda la Vergine Maria di Guadalupe

Nostra Signora di Guadalupe, nota anche come la Vergine di Guadalupe, è l’appellativo con cui la Chiesa Cattolica venera Maria in seguito alle apparizione avvenuta in Messico nel 1531. È la patrona del continente americano e dei popoli di lingua spagnola.

La storia

Nel 1531, la Madonna, apparve più volte a Guadalupe, in Messico, si manifestò ad un azteco, il suo nome era Juan Diego Cuauhtlatoatzine. Le apparizioni durarono dal 9 al 12 dicembre 1531.

Il 31 Luglio del 2002 l’apparizione di Guadalupe fu riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa Cattolica e Juan Diego Cuauhtlatoatzin fu canonizzato da Giovanni Paolo II.

Un passo molto importante per la fede di milioni di pellegrini che da secoli erano devoti alla Vergine apparsa in Messico.

Le storia delle apparizioni

La mattina del 9 dicembre 1531, mentre sta attraversando la collina del Tepeyac per raggiungere la città, l’indio è attratto da un canto armonioso di uccelli e dalla visione dolcissima di una Donna. Lei che lo chiama per nome con tenerezza. La Signora gli dice di essere “la Perfetta Sempre Vergine Maria, la Madre del verissimo ed unico Dio” e gli ordina di recarsi dal vescovo a riferirgli che desidera che si eriga un tempio ai piedi del colle.

Juan Diego corre subito dal vescovo, ma non viene creduto.

La seconda apparizione

Tornando a casa la sera, incontra nuovamente sul Tepeyac la Vergine Maria, a cui riferisce il suo insuccesso. Chiede di essere esonerato dal compito affidatogli, dichiarandosene indegno.

La Vergine gli ordina di tornare il giorno seguente dal vescovo, che, dopo avergli rivolto molte domande sul luogo e sulle circostanze dell’apparizione, gli chiede un segno.

La Vergine promette di darglielo l’indomani.

Il giorno seguente Juan Diego non può tornare. Un suo zio, Juan Bernardino, è gravemente ammalato e lui viene inviato di buon mattino a Tlatelolco a cercare un sacerdote che confessi il moribondo. Giunto in vista del Tepeyac decide perciò di cambiare strada per evitare l’incontro con la Signora.

La terza apparizione

Ma la Signora è là, davanti a lui, e gli domanda il perchè di tanta fretta. Juan Diego si prostra ai suoi piedi e le chiede perdono per non poter compiere l’incarico affidatogli presso il vescovo, a causa della malattia mortale dello zio.

La Signora lo rassicura, suo zio è già guarito. Lo invita a salire sulla sommità del colle per cogliervi i fiori. Juan Diego sale e con grande meraviglia trova sulla cima del colle dei bellissimi “fiori di Castiglia“. Era il 12 Dicembre, il solstizio d’inverno secondo il calendario giuliano allora vigente, e né la stagione né il luogo, una desolata pietraia, sono adatti alla crescita di fiori del genere.

Il grande segno

Ne raccoglie un mazzo che porta alla Vergine, la quale però gli ordina di presentarli al vescovo come prova della verità delle apparizioni. Juan Diego ubbidisce e giunto al cospetto del vescovo, apre il suo mantello e all’istante sulla tilma (mantello) si imprime e si manifesta alla vista di tutti l’immagine della Santa Vergine. Di fronte a tale prodigio, il vescovo cade in ginocchio, e con lui tutti i presenti.

Negli occhi della Madonna impressa sul mantello, si possono vedere le persone presenti al momento del prodigio, fra cui il veggente e il vescovo (come se fosse stata scattata una foto dagli occhi di Maria). Una cosa ancora oggi inspiegabile per la scienza.

Il santuario

Nel giro di un secolo, nel luogo delle apparizioni di Guadalupe, iniziarono la costruzione di una piccola cappella, poi di una più grande. Si giunse all’edificazione di un vero e proprio santuario, che venne consacrato nel 1622. Per poi approdare all’inaugurazione dell’odierna Basilica nel 1976. Intitolata a Nostra Signora di Guadalupe.

Oggi il mantello si conserva all’interno della Basilica di Nostra Signora di Guadalupe. (Fonte santodelgiorno.it)

Preghiera alla Madonna di Guadalupe

Ti chiedo a nome di tutti i miei fratelli del mondo, di benedirci e proteggerci. Dacci una prova del tuo amore e bontà e ricevi le nostre preghiere e orazioni.

Oh Purissima Vergine di Guadalupe!

Ottieni da tuo figlio il perdono dei miei errori, benedizione per il mio lavoro. Rimedi per le mie infermità e necessità, e tutto ciò che credi conveniente chiedere per la mia famiglia.

Oh Santa Madre di Dio, non deludere le suppliche che t’indirizziamo nelle nostre necessità.