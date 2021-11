Auguri a madre Aderita, compie 108 anni: è la suora più anziana d’Italia. ‘Prego Gesù perché ci aiuti a debellare il virus’

Tanti auguri a madre Aderita: ha compiuto 108 anni

Si tratta della suora più anziana d’Italia e forse del mondo…

PADOVA – Madre Aderita, suora dell’ordine delle Elisabettine, ha compiuto 108 anni. Ha presi i voti a 21 anni; la sua vita è stata un susseguirsi di spostamenti e avventure: si è dedicata ad aiutare il prossimo nei viaggi all’estero in tante comunità religiose italiane, in particolare in Libia e in Egitto, nei lontani anni ’50, occupandosi di bambini e delle persone più deboli.

La religiosa ha superato la Spagnola e vive con ansia il Coronavirus: «Prego sempre perché venga debellato il virus. Bisogna vaccinarsi, la situazione è ancora molto grave».

(Eva Franceschini – corrieredelveneto.corriere.it)