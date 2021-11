Argentina: la scienza non trova spiegazioni. La statua della Madonna non c’è, ma tutti la vedono

L’immagine in rilievo, sembra un ologramma, come quelli che siamo stati abituati a vedere nei film di Star Wars. L’immagine inoltre è chiaramente visibile dalla porta d’ingresso, ma svanisce se ci si avvicina.

Come è nato questo fenomeno?

La cappella di Alta Gracia venne costruita e benedetta nel 1927 e per molti anni nella pala d’altare si trovava una statua della Madonna di Lourdes. Nel 2011 questa venne rimossa dalla nicchia per un lavoro di restauro.

Uno dei sacerdoti della parrocchia mentre stava per chiudere la chiesa notò che l’intonaco della parete della pala d’altare aveva preso la forma della Madonna e che più si avvicinava più la figura si sbiadiva fino a scomparire del tutto.

Dinanzi a questo fatto straordinario, visibile a chiunque, i frati carmelitani scalzi del santuario della Madonna di Lourdes rilasciarono una dichiarazione in cui indicavano che “la manifestazione dell’immagine della Beata Vergine Maria non ha finora una spiegazione razionale. Deve essere interpretata dal popolo di Dio come un segno per aumentare e approfondire la fede cristiana e suscitare nel cuore degli uomini la conversione all’amore di Dio e la partecipazione alla vita della Chiesa”.