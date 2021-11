Antica e potente supplica alla Madonna del Carmelo ‘Porta del Paradiso’ per ricevere consolazione

Una bellissima preghiera alla Madonna del Carmelo

Invoca la Vergine del Carmelo con un’orazione antichissima..

Ecco il testo:

Fior del Carmelo, vite fiorita,

splendore del cielo,

tu solamente sei vergine e madre.

Madre mite, pura nel cuore,

ai figli tuoi sii propizia,

stella del mare.

Ceppo di Jesse, che produce il fiore,

a noi concedi di rimanere

con te per sempre.

Giglio cresciuto tra alte spine,

conserva pure le menti fragili

e dona aiuto.

Forte armatura dei combattenti,

la guerra infuria, poni a difesa

lo scapolare.

Nell’incertezza dacci consiglio,

nella sventura, dal cielo impetra

consolazione.

Madre e Signora del tuo Carmelo,

di quella gioia che ti rapisce

sazia i cuori.

O chiave e porta del Paradiso,

fa’ che giungiamo dove di gloria

sei coronata. Amen.

LEGGI ANCHE: Quel mistico legame fra Fatima e la Madonna del Carmelo. ‘Il Rosario e lo Scapolare sono inseparabili…’

Oppure recita:

Povero pellegrino su questa terra di esilio, per dura e continua lotta scoraggiato e stanco, oppresso da affanni e croci, col cuore straziato da tante amarezze, versando lacrime ai vostri piedi, esclamo e grido: Oh Beata Vergine del Carmelo, ricordati di me!

Per quel benedetto e santo Abito che Voi mi porgeste e che io bacio e stringo al mio petto, su di me volgete gli occhi vostri! Salvate l’anima mia e quella dei miei cari, ed ecco tutto!

Io sarò felice, o Madre mia, io sarò felice se questa mia preghiera sarà da Voi benignamente accolta, come fermamente lo spero, per questo santo Abito che porto e porterò sempre, e che bacerò morendo in terra, garanzia di felicità eterna in Cielo. Così sia.

Puoi recitare anche la preghiera alla Madonna della Salute:

Per iscriverti gratuitamente al canale YouTube della redazione: https://bit.ly/2XxvSRx ricordati di mettere il tuo ‘like’ al video, condividerlo con gli amici ed attivare le notifiche per essere aggiornato in tempo reale sulle prossime pubblicazioni.

Non dimenticare di iscriverti al canale (è gratuito) ed attivare le notifiche