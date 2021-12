Anche quest’anno una stella cometa passerà vicino la Terra per Natale: ecco come e dove vederla

Una stella cometa passerà vicino alla terra

Si chiama Leonard ed è stata scoperta il 3 gennaio da un astronomo americano

Secondo quanto riportato da it.churchpop.com, anche nel 2021, potremmo assistere al passaggio di una stella cometa per Natale.

Si chiama Leonard ed è stata scoperta il 3 gennaio da un astronomo americano dall’Osservatorio di Monte Lemmon sulle montagne di Santa Catalina.

Lo scienziato l’ha intercettata esattamente un anno prima del suo perielio, il suo passaggio più ravvicinato al Sole, che dovrebbe verificarsi proprio il 3 gennaio 2022. Il perigeo, il punto più vicino alla Terra, sarà invece raggiunto il 12 dicembre.

Al momento, come affermato dall’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, la visibilità della cometa è imprevedibile. Non si sa ancora se e come diventerà effettivamente visibile a occhio nudo, tuttavia ci sono delle possibilità da non sottovalutare.

Il 12 dicembre raggiungerà la distanza minima dal nostro pianeta, pari a circa 35 milioni di chilometri, tuttavia si troverà ad appena 10° sopra l’orizzonte, quindi servirà non solo un cielo molto buio, ma anche uno privo di ostacoli naturali e/o artificiali. L’ideale sarebbe recarsi in un vasto prato in collina/montagna, oppure su una spiaggia buia.

L’oggetto celeste dovrebbe essere visibile fino a Natale, per poi sparire per sempre alla nostra vista.

Lo scorso anno è stata avvistata la “Stella di Betlemme”

