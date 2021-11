Anche oggi sopra i 10.000 contagi. Lazio, Lombardia e Veneto preoccupano. Ultime sul Green Pass

Covid Italia, il bollettino di oggi 18 novembre 2021: 10.638 nuovi contagi e 69 morti.

I tamponi effettuati sono stati 625 mila in 24 ore, con un tasso di positività dell’1,7% (-0,2 punti percentuali). Gli attualmente contagiati salgono a 132.513 (+5.428) dei quali 4.088 ricoverati nei reparti ordinari (+28) e 503 in terapia intensiva (+17). Restano in isolamento domiciliare 127 mila pazienti mentre sono 5.148 le persone dimesse o guarite

Tra le Regioni si segnalano per picco di contagi la Lombardia, con 1.705 nuovi casi, il Veneto che oggi ha superato quota 1.600 nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore, e il Lazio che sfiora i 1.100 casi. Ieri il dato nazionale giornaliero dei nuovi positivi era tornato sopra quota 10 mila. Non accadeva da inizio maggio.

Per la precisione sono stati 10.172 i positivi ai test Covid individuati in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, mentre martedì erano stati 7.698. Sono stati invece 72 i morti in un giorno. Martedì erano state 74 le vittime. L’ultima volta che è stata superata la soglia dei 10 mila casi era l’8 maggio, quando sono stati registrati 10.176 casi e le vittime erano state 224.

‘Sforbiciata’ della durata del Green pass Italia da 12 a 9 mesi – scrive l’AdnKronos – e obbligo a sottoporsi alla terza dose di vaccino anti-coronavirus per il personale sanitario. Per ora, l’unica certezza, è che il governo adotterà queste due misure per contrastare l’aumento dei contagi – accelerando sulle vaccinazioni – in un Consiglio dei ministri che si terrà la prossima settimana. Oggi il tema, assicurano fonti di governo, non è stato trattato nel Cdm che ha adottato il decreto attuativo sull’assegno unico per i figli, ma la prossima settimana il dossier arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Non è ancora deciso se accompagnato da altre misure anti-Covid, come chiesto dal fronte dei governatori, con alcune regioni in pressing per un ‘doppio binario’ sui no vax.