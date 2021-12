Addio a Teresita, la bimba morta di cancro che voleva fare la missionaria. Aveva affidato la sua vita a Gesù

La Chiesa piange Teresita: aveva affidato la vita a Gesù

Il racconto: “Il 7 marzo alle 9:00 Teresita è partita per il paradiso. Mentre recitavo il Rosario con i genitori…”

(Fonte iltimone.org) Addio a Teresita Castillo, la bambina che aveva affidato la sua vita a Gesù e, da quando si è ammalata di cancro, che per anni l’ha accompagnata fino alla sua morte lo scorso 7 marzo, ha voluto annunciare il suo messaggio fino a diventare ufficialmente missionaria.

Proprio essere missionaria era il grande sogno di questa bambina morta a Madrid pochi giorni fa. Lo aveva chiesto al vicario episcopale della diocesi, Ángel Camino, quando l’11 febbraio, festa della Vergine di Lourdes, è andato a trovarla all’ospedale La Paz.

Dopo aver appreso della morte di Teresita padre Ángel ha inviato ai sacerdoti del Vicariato VIII di Madrid una lettera in cui ha raccontato la bella testimonianza di questa ragazza e la grande lezione di fede che ha ricevuto.

Vi riportiamo integralmente la lettera scritta dal sacerdote spagnolo:

Cari sacerdoti,

Questa volta non vi scrivo per convocarvi a qualche incontro o per dare statistiche e comunicazioni. Questa volta vi scrivo, chiaro e semplice, per informarvi della morte di una bambina che ha avuto un grande impatto sulla mia vita personale e sulla mia vita come Vicario. Una bambina, Teresita, e i suoi genitori, Teresa ed Eduardo. Una famiglia cristiana!

Spiego brevemente. L’11 febbraio, giorno del malato, sono andato a celebrare l’Eucaristia all’Hospital de La Paz. L’ho celebrata accompagnato dai cappellani e da un’assemblea variegata: medici, infermieri, parenti dei malati, ecc. Al termine dell’Eucaristia di solito vado con i cappellani a visitare alcuni malati per amministrare l’estrema unzione o per dare loro la comunione. Questa volta i cappellani, conoscendo questa mia abitudine, mi hanno proposto di visitare una bambina gravemente ammalata, che il giorno successivo sarebbe stata operata per un tumore alla testa. Ho accettato volentieri la proposta. Siamo arrivati ​​in terapia intensiva adeguatamente attrezzati, ho salutato medici e infermieri, poi mi hanno portato al letto di Teresita, che era accanto a sua madre Teresa. Una benda bianca gli circondava tutta la testa, ma il suo viso era abbastanza scoperto da permettermi di vedere un volto davvero brillante. L’ho salutata con molto affetto, specificando che in quel momento venivo a nome del Cardinale Arcivescovo di Madrid per portarle Gesù.

Cito ora le espressioni di Teresita. Mi dice: “mi porti Gesù giusto?”, Sì, gli rispondo, ti porto Gesù e la potenza dello Spirito Santo con l’Unzione. Poi mi dice: “Sai una cosa? Amo molto Gesù”. Sua madre la sente e, voltandosi verso di lei dice: “Devi dire ad P. Ángel cosa vuoi essere”. Fissa sua madre e dice: “Lo posso dire davvero?” e la madre risponde: “vedrai”. Teresita quindi mi dice: “Voglio fare la missionaria”. Sono così sconvolto dalla sua affermazione, per me del tutto inaspettata, che, non so dove ho preso forza per l’emozione che sentivo, le dico: “Teresita, ti rendo missionaria in questo momento, e questo pomeriggio ti porterò il documento che ti accredita e la croce del missionario”. Teresita aggiunge: “P. Angel, sai una cosa? Prego che tanti bambini conoscano Gesù”. Poi ho amministrato il sacramento dell’unzione, le ho dato la Comunione e la benedizione apostolica di papa Francesco. È stato un momento di preghiera, estremamente semplice, ma profondamente soprannaturale. Si sono unite a noi alcune infermiere che ci hanno scattato spontaneamente alcune foto, per me del tutto inaspettate, e che rimarranno come un ricordo indelebile. Ci siamo salutati mentre lei e sua madre sono rimaste a pregare.

Quella mattina stessa sono andato direttamente in Vicariato e, assistito dai segretari, abbiamo elaborato l’ufficio missionario con una pergamena davvero preziosa. Ho preso la croce del missionario e alle cinque del pomeriggio sono tornato di nuovo all’ospedale di La Paz. I cappellani mi stavano aspettando e siamo andati di nuovo direttamente in terapia intensiva. Appena la madre mi vede arrivare, dice ad alta voce: “Teresita, non ci posso credere! Viene il signor Vicario con il regalo per te”. La ragazza, mezzo addormentata, si svegliò subito e prese tra le mani il documento e la croce. La madre glielo ha letto ad alta voce e mentre lei ascoltava attentamente si commuove fino alle lacrime e dice ad alta voce: “Metti quella croce sulla sbarra [del letto] così posso vederla bene e domani la porterò in sala operatoria. Sono già missionaria”. Ci siamo salutati con queste parole di Teresitas: “Allora P. Angel, sono una missionaria?”. E io che le rispondo “tu sei una missionaria”.

Qui potrebbe finire il racconto di questa semplice e profonda esperienza. Quello che non potevo immaginare è che attraverso i contatti dei genitori, questa testimonianza è arrivata alle orecchie del Delegato Nazionale delle Missioni. Mi chiama il giorno dopo e mi fa questa domanda: “Hai costituito una missionaria all’ospedale di La Paz?”. Gli ho risposto, “ieri dopo averle dato l’unzione e la comunione, l’ho costituita missionaria con la preghiera obbligatoria e poi le ho portato il documento e la croce del missionario”. Poi mi ha detto: “questa testimonianza ha fatto il giro del mondo missionario spagnolo e hanno già fatto di Teresita una nuova protettrice per i bambini in missione”. Successivamente, i genitori mi hanno inoltrato messaggi di diverse persone che sono rimaste scioccate dalla testimonianza di Teresita.

Oggi domenica 7 marzo alle 9:00 Teresita è partita per il paradiso. Mentre recitavo il Rosario con i genitori, il cardinale Carlos Osoro, mi ha chiamato per essere presente. Sono state parole piene di speranza che hanno apertamente confortato i genitori, i parenti e gli amici di Teresita. Il cardinale ha concluso impartendo la benedizione. Quando ho pensato che fosse tutto finito, la zia di Teresita ad alta voce e davanti a tutti nella sala funeraria mi ha detto: “P. Ángel, mi permetti di mettere l’audio che Teresita mi ha mandato lo stesso giorno in cui l’hai costituita missionaria?” Certo, ho risposto, e abbiamo letteralmente sentito, una voce molto morbida, come quella di chi è stanco, ma che trae forza non si sa da dove, che dice: “Ciao zia, ti sto dicendo una cosa molto importante per me , questa mattina dopo aver ricevuto l’unzione e la Comunione, il vicario di Madrid mi ha fatto missionaria: sono già missionaria”. Come puoi immaginare sono rimasto senza parole.

Scusate la lunghezza della lettera, ma se non condivido questa testimonianza con i sacerdoti e i laici del Vicariato VIII, con chi devo condividerla? Vi invito, quindi, a pregare per Teresita e, soprattutto , ad affidarvi a Lei perché sono convinto che proteggerà in modo speciale l’intero Vicariato , in cui è stata costituita missionaria. Vi mando un abbraccio forte e fraterno. (Fonte Religion en libertad)