5 testimonianze che ti fanno capire il ‘vero potere’ della Divina Misericordia

LA DIVINA MISERICORDIA E LA CORONCINA DA RECITARE

E’ frutto di una promessa fatta da Gesù a suor Faustina Kowalska nel settembre 1935: «Concederò grazie senza numero a chi reciterà questa corona. Se recitata accanto a un morente non sarò giusto giudice ma Salvatore».

La coroncina della Divina misericordia si recita utilizzando una normale corona del rosario. Si inizia recitando, dopo il segno della Croce, un Padre Nostro, un Ave Maria e il Credo.

Dopo i grani del Padre Nostro si recitano le seguenti parole: «Eterno Padre, Ti offro il corpo e il sangue, l’anima e la divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero».

Dopo ogni grano dell’Ave Maria, decina dopo decina, si recitano le seguenti parole: «Per la Sua dolorosa dolorosa Passione abbi misericordia di noi e del mondo intero».

Alla fine si ripete per tre volte: «Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero».

Meglio recitare la preghiera all’ora della morte in Croce del Signore, le 15 di ogni giorno. Soprattutto il venerdì. «La mia misericordia avvolgerà in vita e specialmente nell’ora della morte le anime che reciteranno questa coroncina», confidò Gesù a suor Faustina Kowalska (Głogowiec, Polonia, 25 agosto 1905 – Craccovia, Polonia, 5 ottobre 1938) batificata prima (1993) e canonizzata poi (2000) da papa Giovanni Paolo II.

Scrivo per testimoniare la grande Grazia che mi ha concesso Dio. Sono anni che rincorro un posto di lavoro, ho fatto e rifatto concorsi, riprovato ma niente e proprio nel momento in cui non ci speravo più e mi ero scoraggiata tantissimo è arrivato. E con lui tanta gioia. E questo dimostra che non dovevo mai dubitare di Lui! Lui aspetta solo il momento giusto per dimostrarci quanto ci ama immensamente. Dio è buono e grande nell’amore. Un abbraccio.

. Daniela 10 Ottobre 2018

Carissimi, sono Angela e avevo chiesto preghiere perché dovevo affrontare un intervento chirurgico. Oggi posso dirvi che l’intervento è andato benissimo, i medici e paramedici si sono meravigliati perché non ho avuto effetti collaterali che questo intervento di solito procura. Vicino al mio letto di ospedale c’era una signora ortodossa che vedendomi in piedi dopo poche ore era talmente meravigliata e saputo di come confidavo in Gesù e Maria ha esclamato “Ma allora le persone che hanno pregato per lei usano preghiere molto potenti”. Vi giunga un grazie di cuore, ogni mercoledì prego sempre in comunione con voi tutti.

. Angela 3 Ottobre 2018

Ho chiesto le vostre preghiere per mio nipote che aveva un brutto tumore e per mio cognato che aveva abbondanti emorragie, e nonostante il ricovero in ospedale non riusciva a riprendersi. Ora, passato un anno e grazie alle preghiere, entrambi sono perfettamente guariti. Siete degli angeli e vi ringrazio tantissimo.

. Graziella 16 Settembre 2017

Nel mio matrimonio c’era tensione, divisione, incomprensione e voglia di separarci. Grazie alle vostre preghiere tutto è improvvisamente cambiato. Da qualche mese mia moglie ed io frequentiamo la Santa Messa e insieme riceviamo l’Eucaristia, recitiamo il Santo Rosario ogni giorno. È cambiato il senso del vivere e una grande gioia regna nei nostri cuori. Grazie di tutto.

. Fernando 8 Luglio 2017

Mio figlio per una delusione d’amore si è aggrappato al bere e soggiogato dal vizio, ha avuto problemi con la giustizia. Disperata ho chiesto preghiere e con voi ho pregato moltissimo. Da un mese mio figlio ha abbandonato l’alcool e la serenità è tornata nella famiglia. Sento che Dio mi è vicino ed ha esaudito le mie richieste.

. Giuseppina 16 Giugno 2017