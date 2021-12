10 consigli per vivere l’Avvento nella pace e nella gioia

10 CONSIGLI SULL’AVVENTO a cura di fra Emiliano Antenucci, rettore del Santuario della Vergine del Silenzio.

L’Avvento, il tempo forte dell’Anno liturgico che prepara al Natale. La prima domenica di Avvento apre il nuovo Anno liturgico. Quattro sono le domeniche di Avvento nel rito romano

«Uno dei temi più suggestivi del tempo di Avvento» è «la visita del Signore all’umanità», aveva spiegato lo scorso anno Papa Francesco nel suo primo Angelus di Avvento in piazza San Pietro. E aveva invitato alla «sobrietà, a non essere dominati dalle cose di questo mondo, dalle realtà materiali». Inoltre in una delle omelia durante la Messa mattutina a Casa Santa Marta il Pontefice aveva indicato «la grazia che noi vogliamo nell’Avvento»: «camminare e andare incontro al Signore», cioè «un tempo per non stare fermo».

ECCO I 10 CONSIGLI PER VIVERLO INTENSAMENTE BENE!

1. ATTENDI IL SIGNORE: PREGANDO E AMANDO DI PIU’

2. PREPARATI CON L’INCENSO DELLA PREGHIERA

3. PREPARATI CON LA MIRRA: OFFRENDO LE TUE SOFFERENZE

4. PREPARATI CON L’ORO DELLA CARITA’

5. ASCOLTA LA PAROLA DI DIO

6. ALLONTANA LA TRISTEZZA E CONTAGIA CON L’ALLEGRIA

7. TELEFONA AD UNA PERSONA CHE HA BISOGNO

8. NON SPARLARE DEGLI ALTRI, MA BENE-DICI TUTTI

9. SII PAZIENTE CON LE PERSONE CHE TI CIRCONDANO

10. PORTA LA SPERANZA A CHI INCONTRI